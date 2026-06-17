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Learning Forum 2026, Pucci (Teleskill): “Engagement è chiave della formazione efficace”

Learning Forum 2026, Pucci (Teleskill): “Engagement è chiave della formazione efficace”

“Da sempre, Teleskill cerca di dare voce ai partecipanti, il che significa migliorare la più grande sfida di chi si occupa di formazione: l'engagement, ovvero fare in modo che apprendimento e fruizione abbiano tutte la stessa percentuale. Troppo spesso l'apprendimento è magari al 100% del comple...

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“Da sempre, Teleskill cerca di dare voce ai partecipanti, il che significa migliorare la più grande sfida di chi si occupa di formazione: l’engagement, ovvero fare in modo che apprendimento e fruizione abbiano tutte la stessa percentuale. Troppo spesso l’apprendimento è magari al 100% del completamento del corso e a volte invece viene meno.

È importante dare voce ai partecipanti e bisogna superare il concetto e il paradigma, probabilmente datato, che il contenuto debba essere calato dall’alto”. Sono le parole di Emanuele Pucci, Founder di Teleskill, in occasione della V edizione di Learning Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all’apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=_6pQGJlpScY

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