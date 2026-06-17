A lanciare la notizia il Settimanale Chi: Ylenia Azzurretti, compagna del comico, attore e youtuber Frank Matano è in dolce attesa.

Frank Matano diventerà papà: la fidanzata Ylenia Azzurretti è incinta

Il Settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che non lasciano spazio a dubbi. Ylenia Azzurretti, compagna del noto comico Frank Matano, è in dolce attesa.

La coppia, insieme da sei anni, è stata paparazzata in un ristorante a Roma, città in cui vivono da tempo. L’attore, seduto al tavolo, aspetta la sua dolce metà che si avvicina al tavolo indossando una camicetta azzurra che lascia intravedere le nuove rotondità. Le immagini lascerebbero quindi pochi spazi a dubbi anche se, va detto, nessuno dei due diretti interessati a per il momento confermato la notizia della gravidanza sui rispettivi social.

Frank Matano diventerà papà: chi è la compagna Ylenia Azzurretti

Dalle foto pubblicare dal Settimanale Chi pare ci siano pochi dubbi sul fatto che la compagna di Frank Matano, Ylenia Azzurretti, sia incinta anche se, come detto, per il momento, non ci sono state conferme social. Ylenia ha 36 anni ed è originaria di Caserta, proprio come il comico.

E’ una regista, sceneggiatrice, tra i sui lavori ha firmato la sceneggiatura di “All Night Long” di Gianluigi Sorrentino ed Italian Business per la regia di Mario Chiavalin. La 36enen ha anche collaborato in alcuni video con i The Jackal.