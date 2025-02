Un momento esilarante in diretta

Durante un collegamento da Sanremo, la cantante italo-francese Elodie Di Patrizi ha regalato un momento di ilarità al pubblico di La vita in diretta. In attesa della serata cover del Festival, Elodie ha esordito con un saluto entusiasta, ma ha subito commesso un errore che ha fatto sorridere tutti. Rivolgendosi al conduttore Alberto Matano, ha infatti confuso il suo nome con quello di un altro noto personaggio, Frank Matano. Questo lapsus ha scatenato una risata contagiosa, sia in studio che tra i telespettatori.

La reazione di Matano

Alberto Matano, con la sua consueta ironia, ha accolto la gaffe con leggerezza, rispondendo: “Frank? Benissimo”. La situazione è stata prontamente chiarita da Elodie, che, accorgendosi dell’errore, ha corretto il tiro dicendo “Alberto”. Il conduttore ha poi scherzato sul fatto che entrambi condividono lo stesso cognome, creando confusione tra le persone. “Io e Frank ridiamo sempre di questa cosa”, ha aggiunto Matano, dimostrando di non prendersela affatto per il lapsus della cantante.

Un Sanremo ricco di emozioni

Oltre alla gaffe, Elodie ha condiviso le sue emozioni riguardo alla serata di Sanremo, dove duetterà con l’amico Achille Lauro. Ha descritto il loro duetto come “frizzante, potente e allo stesso tempo intimo”, promettendo che il palco sarà “spaccato” dalla loro performance. La cantante ha anche espresso il suo entusiasmo per il Festival, definendolo “bellissimo e pieno di energia”, sottolineando l’importanza di questo evento per il panorama musicale italiano.

Un momento di leggerezza

La gaffe di Elodie ha dimostrato come, anche in un contesto professionale come quello di un talk show, ci sia sempre spazio per un sorriso. La sua autoironia, quando ha dichiarato di essere “una rincogli***ta”, ha ulteriormente divertito gli ospiti in studio e il pubblico a casa. Con questo episodio, Elodie ha saputo trasformare un errore in un momento di leggerezza, dimostrando che la musica e il divertimento possono andare di pari passo.