Starmer vuole riportare la Gran Bretagna "nel cuore dell'Europa"

Londra, 11 mag. (askanews) – Dopo il pesante arretramento del Labour alle elezioni locali, Keir Starmer prova a rilanciare la sua agenda politica. Il premier britannico promette una nuova direzione nei rapporti con l’Unione europea e annuncia un progetto di legge per consentire al governo di nazionalizzare British Steel, proprietà del gruppo cinese Jingye, se sarà superato il test dell’interesse pubblico.”Al prossimo vertice dell’Unione europea – ha detto Starmer – darò una nuova direzione al Regno Unito.

Il governo precedente è stato segnato dalla rottura del nostro rapporto con l’Europa. Questo governo laburista sarà segnato dalla ricostruzione del nostro rapporto con l’Europa, dal riportare il Regno Unito nel cuore dell’Europa, così da essere più forti sull’economia, più forti sul commercio, più forti sulla difesa, su tutti i fronti”.”In un mondo come questo, le nazioni forti devono produrre acciaio – ha proseguito il primo ministro britannico – per questo sosteniamo la siderurgia a Port Talbot e in tutto il Regno Unito.

Ma a Scunthorpe abbiamo negoziato con l’attuale proprietario e non è stato possibile arrivare a una vendita sul mercato. Ora potrebbero esserci le condizioni di interesse pubblico. Posso quindi annunciare che questa settimana sarà presentato un disegno di legge per dare al governo il potere, subordinato a quella verifica sull’interesse pubblico, di assumere la piena proprietà nazionale di British Steel”.