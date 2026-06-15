Giorgia ed Emanuel Lo hanno involontariamente assistito a un tentativo di borseggio in pieno centro a Roma. I dettagli.

Roma, Giorgia ed Emanuel Lo assistono a un borseggio

Stavano passeggiando per Roma, quando, Giorgia ed Emanuel Lo, si sono trovati davanti una scena che non avrebbero mai immaginato di vedere. Un uomo, mentre saliva delle scalette, è stato seguito da un malvivente che ha tentato di rubargli il portafoglio.

Accanto a lui la cantante e il prof di Amici. Il tutto è stato ripreso da un video diventato virale su TikTok. Il colpo per fortuna non è andato a segno, col signore che si è girato e ha fatto fuggire via il malvivente. I commenti sui social sono stati diversi, con tanti che hanno sottolineato come l’episodio si sia verificato nell’indifferenza più assoluta.

Roma, Giorgia ed Emanuel Lo assistono a un borseggio: il gesto del prof di Amici

Come visto Giorgia ed Emanuel Lo si sono trovati loro malgrado vicini a un tentativo di borseggio. Dal video si vede la cantante che, quanto si accorge di cosa sta accadendo, si gira istintivamente verso il compagno, col prof di Amici che le prende la mano e la stringe a sé.

La coppia poi sale la scalinata assieme ad altre persone che stavano cercando di capire cosa era accaduto.