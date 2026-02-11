Giorgia svela a Fiorello come Emanuel Lo ha reagito al bacio di Bonolis tra incredulità, humour e un tocco di imbarazzo.

Un bacio inaspettato di Paolo Bonolis a Taratata ha sorpreso Giorgia, suscitando curiosità e sorrisi sul web. Durante la diretta con Fiorello a Pennicanza, la cantante ha raccontato il retroscena sulla reazione del marito Emanuel Lo.

Il bacio inaspettato a Taratata

La prima puntata di Taratata ha già scatenato conversazioni e curiosità, grazie a un momento decisamente sorprendente: il bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia.

Durante il concerto-evento, Bonolis, seduto accanto alla cantante in tribuna, ha lanciato un invito scherzoso al pubblico: “Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volete tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza”. E per dimostrare che parlava sul serio, è passato dalle parole ai fatti, baciando Giorgia sulle labbra. La cantante, visibilmente sorpresa, ha commentato con ironia: “E ora chi glielo dice a Emanuel Lo?“.

“Non mi ha parlato per ore”. Giorgia, la confessione su Emanuel Lo dopo il bacio di Bonolis

Una volta tornata a casa, Giorgia ha raccontato l’accaduto al compagno, Emanuel Lo. “Mi ha chiesto: ‘È andata bene?’ E io: ‘Tutto bene, comunque Bonolis mi ha baciato’“, ha spiegato tra le risate. La reazione iniziale di Emanuel è stata silenziosa per alcune ore, ma il ballerino ha presto trasformato la situazione in ironia, pubblicando un post scherzoso su Instagram con la didascalia: “Attento a quello che fai!”.

La coppia, che si è conosciuta nel 2002 durante un tour e da allora non si è più lasciata, ha festeggiato lo scorso 29 novembre 23 anni insieme. Giorgia ha raccontato con dolcezza: “Emanuel è un uomo molto intelligente e con grande senso dell’umorismo“, confermando che il gesto, pur curioso, non ha scalfito la loro complicità. Fiorello, durante la diretta del suo show Pennicanza, non ha perso occasione per scherzare sul gesto: “Bonolis che bacia non fa testo perché non ha le labbra”.