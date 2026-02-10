Momenti di sorpresa e imbarazzo ieri in diretta televisiva: Paolo Bonolis ha baciato Giorgia sul palco, scatenando l’immediata reazione del marito Emanuel Lo. Il gesto, rapido ma visibile a tutti, ha subito fatto il giro del web, tra commenti increduli e reazioni appassionate dei fan.

Una serata speciale con Paolo Bonolis su Canale 5

Ieri, lunedì 9 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la nuova puntata di Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis e prodotto da RTI in collaborazione con Friends TV e Double Trouble Club. Tra gli ospiti presenti anche Giorgia, che ha aperto la serata con un medley dei suoi grandi successi.

La cantautrice romana, classe 1971, ha eseguito brani tratti dal suo ultimo album ‘G’, appena certificato disco d’oro, tra cui l’ultimo singolo Corpo Celesti, e ha duettato con Max Pezzali sulle note di Hanno ucciso l’uomo ragno.

Paolo Bonolis bacia Giorgia in diretta tv: l’immediata reazione del marito Emanuel Lo

Durante un momento dello show tra il pubblico, Bonolis ha trasformato la scena in un vero e proprio siparietto: invitando tutti a scambiarsi un bacio, ha preso Giorgia e, tra lo stupore della cantante, l’ha baciata “in bocca”. Con la sua consueta ironia, il conduttore ha esortato il pubblico: “Baciatevi, riproducetevi”, prima di continuare il gioco con altri spettatori. Giorgia, divertita ma sorpresa, ha replicato scherzosa: “Ma sulle guance va bene uguale? Già io mi dovrò giustificare… capisci?” e ha poi dato due baci sulla guancia a un signore del pubblico.

Il gesto non è passato inosservato al compagno della cantante, Emanuel Lo, ballerino e insegnante di Amici, che ha condiviso il video del bacio sui social con la didascalia ironica: “Attento a quello che fai, Paolo Bonolis”. Il riferimento scherzoso a un vecchio sketch tra Biggio e Giorgia, in cui il comico tentava di baciarla e il ballerino reagiva con un “Oh, quella è mia moglie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)