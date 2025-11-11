Frecciatina di Paolo Bonolis a Stefano De Martino durante la puntata di “Avanti un Altro”. Ecco che cosa è successo.

Affari Tuoi, la frecciatina di Paolo Bonolis a Stefano De Martino

Durante la puntata di “Avanti un Altro“, Paolo Bonolis ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino e al game show “Affari Tuoi”.

Il tutto durante il gioco finale, quello dove il concorrente deve rispondere sbagliato alle domande. Il bottino in palio era di 400mila euro, con Bonolis, che come spesso fa, ha fatto una battuta su Pier Silvio Berlusconi e Mediaset: “giochi per 400mila euro, che è una cifra importante, così importante che potrebbe gettare in grandissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi. Da quello che sappiamo, una delegazione con in testa Pier Silvio si sta recando verso la fine del cammino di Campostela per invocare la grazia che tu non vinca. E credo che, da quello che mi hanno detto, sono stati raggiunti da una delegazione Rai perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema.“

Affari Tuoi e le vincite discutibili

La battuta di Paolo Bonolis ad “Avanti un Altro” è sembrata una frecciatina a Stefano De Martino e ad “Affari Tuoi” in quanto, nelle ultime settimane, al game show Rai ci sono state diverse vincite consistenti che hanno portato i maligni a credere che queste vincite sono state decise a tavolino per far salire gli ascolti. Secondo altri invece si tratta solo di un periodo semplicemente fortunato per i concorrenti di “Affari Tuoi.“