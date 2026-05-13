Uomini e Donne, la scelta di Ciro. Poi scoppia il caos: "E' intervenuta la si...

Uomini e Donne, la scelta di Ciro. Poi scoppia il caos: "E' intervenuta la si...

Il tronista ha finalmente fatto la sua scelta: ecco con chi ha deciso di uscire dal dating show.

Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta a “Uomini e Donne”. Dopo, però, è scoppiato il caos tanto che è dovuta intervenire la sicurezza. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

Ieri pomeriggio è stata registrata la scelta di Ciro Solimeno a “Uomini e Donne“. Il tronista ha deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi assieme a Elisa Isoardi.

Secondo le prime anticipazioni diffuse da LolloMagazine.it, la rivale di Elisa, Martina Calabrò, avrebbe accettato la non scelta con molta maturità. A telecamere spente, però, sarebbe scoppiato il caos. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, la scelta di Ciro. Poi scoppia il caos: “E’ intervenuta la sicurezza”

Come abbiamo visto, è stata registrata la puntata della scelta di Ciro Solimeno a “Uomini e Donne”.

Il tronista ha scelto Elisa Isoardi. Secondo le anticipazioni, Martina Calabrò avrebbe reagito con maturità alla non scelta poi però, a telecamere spente, sarebbe scoppiato il caos. Secondo una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, “Martina sarebbe stata vista salire in macchina insieme alle sorelle mentre avrebbe iniziato a urlare contro alcune persone presenti, in particolare contro amiche riconducibili a Elisa…” Entrando nel dettaglio della segnalazione: “Ho visto Martina con le sorelle in macchina urlare contro le amiche di Elisa.

Gridava in modo esagerato, tanto che è intervenuta anche la sicurezza.” Insomma, se confermata questa segnalazione mostra un clima molto teso dopo la scelta di Ciro.