Ascolti tv, vince Montalbano in replica. Eurovision debutta al 10,1%

(Adnkronos) - La replica de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1, vince la prima serata di ieri martedì 12 maggio con 2.762.000 spettatori e il 16,9% di share. Medaglia d'argento per il Grande Fratello Vip su Canale 5 che ha interessato 2.052.000 spettatori raggiungendo uno share maggiore (1...

(Adnkronos) – La replica de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1, vince la prima serata di ieri martedì 12 maggio con 2.762.000 spettatori e il 16,9% di share. Medaglia d’argento per il Grande Fratello Vip su Canale 5 che ha interessato 2.052.000 spettatori raggiungendo uno share maggiore (18,2%) dovuto alla messa in onda più lunga.

Terzo posto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 su Rai2 con 1.856.000 spettatori e il 10,1% di share.

Fuori dal podio troviamo La7 con ‘DiMartedì’ che ha incollato allo schermo 1.386.000 spettatori (9,2% share) mentre ‘Indovina Chi Viene a Cena’ su Rai3 ha interessato 874.000 spettatori (4,8% share).

Seguono: Italia 1 con ‘Le Iene presentano: Inside’ (780.000 spettatori, 6,7% share); Rete 4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (657.000 spettatori, 5,4% share); Nove con ‘Michael Jackson – Anatomia di una Caduta’ (246.000 spettatori, 1,5% share) e Tv8 con ‘Italia’s Got Talent’ (244.000 spettatori, 2% share).

In access prime time testa a testa tra Rai1 e Canale 5. ‘Affari tuoi’ ha registrato 4.560.000 spettatori (22,3% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.517.000 (22,1% share).

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