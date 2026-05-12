Nelle ultime ore si è parlato con insistenza della possibile fine della relazione tra due ex protagonisti di “Uomini e Donne“, ovvero Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. La stessa ex tronista, con un post sui social avrebbe confermato le voci su un possibile tradimento da parte di lui il quale, però, è poi intervenuto sui social per fare chiarezza.

I dettagli.

Uomini e Donne, Sara furiosa con Alessio. L’ha già tradita?

Alessio Rubeca è stato la scelta di Sara Gaudenzi a “Uomini e Donne”. Da giorni circolano voci su una possibile crisi tra i due, tanto che si sarebbero lasciati. Sara ha infatti postato una frase sui social che lascia poco spazio all’immaginazione: “Il pelo perde il pelo ma non il vizio“, parole che sembrano confermare le voci recenti di un presunto tradimento da parte di lui.

Ricordiamo infatti che erano arrivate numerose segnalazioni sul fatto che l’ex corteggiatore avesse continuato a tenere attivi i suoi profili per conoscere altre ragazze, anche dopo l’inizio della relazione con Sara e la successiva convivenza. La Gaudenzi ha poi condiviso una serie di screen di persone che l’hanno contattata proprio per segnalarle l’atteggiamento poco corretto da parte di Rubeca poi, è intervenuto lui stesso.

Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, interviene Alesso Rubeca

Dopo gli screen condivisi da Sara Gaudenzi, Alessio Rubeca è intervenuto sui social per smentire i presunti tradimenti e dare la sua versione dei fatti: “quando una relazione finisce, c’è chi affronta la realtà in privato e chi preferisce costruirsi un consenso sui social. Io non ho tradito nessuno. Ho semplicemente preso atto di una distanza emotiva che esisteva già da tempo e ho scelto di allontanarmi prima di farmi ancora più male. Potrei pubblicare molte cose, ma mi limito a questo. Il rispetto si vede soprattutto quando si potrebbe distruggere qualcuno e si sceglie di non farlo.”