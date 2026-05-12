Torna la Balloon Cup, mongolfiere e innovazione del volo a Piacenza

Roma, 13 mag. (askanews) – Non solo una competizione internazionale di mongolfiere, ma un progetto che unisce sport, cultura, territorio e innovazione, trasformando per tre giorni un’infrastruttura militare in uno spazio aperto e condiviso. “L’Aeronautica Militare Balloon Cup 2026 – Dalla mongolfiera alla stratosfera” è stata presentata a Roma presso l’Istituto storico e di cultura dell’Arma del Genio nel corso dell’evento “Colazione sotto le Frecce” organizzato da Difesa Servizi S.p.A.

in collaborazione con Sport e Salute.”È una manifestazione di popolo, di vicinanza ai nostri concittadini – ha spiegato ai cronisti il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva -. È dedicata allo sport, ai giovani. Io penso che la mongolfiera colga subito il nostro immaginario e ci faccia ricordare quando da bambini sognavamo di librarci nell’aria.

Ora il mondo è moderno, andiamo nello spazio e quindi credo che una nazione come l’Italia che è stata sempre all’avanguardia nel settore aeronautico ma anche in quello spaziale possa con una manifestazione ludica, ma anche sportiva e competitiva guardare con fiducia allo sviluppo del nostro Paese nel settore aerospaziale dove abbiamo tantissime competenze industriali dell’università dell’Aeronautica Militare e di tutta la difesa”.La Balloon Cup racconta il volo in tutte le sue forme, dalle mongolfiere alle moderne tecnologie aerospaziali, offrendo un’esperienza immersiva che integra sport, intrattenimento, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio.

In questo contesto si inserisce il legame con il progetto “Valore Paese Italia”, che trova nel volo un punto di vista privilegiato per promuovere la bellezza e l’identità dei territori. E per festeggiare l’evento sono arrivate anche le Frecce Tricolori.”La Balloon Cup – ha aggiunto Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. – è stata subito un’ manifestazione straordinaria, è stata accolta dal pubblico con una grandissima affluenza, parliamo di decine di migliaia di spettatori, in un contesto qual è quello dell’aeroporto San Damiano di Piacenza, un aeroporto non più operativo e che attraverso questa iniziativa ha trovato un modo per recuperare una sua attività. La terza edizione della Balloon Cup è la conferma di una manifestazione sportiva mai realizzata in Italia e che è diventata subito una manifestazione di livello internazionale. Al momento noi siamo attestati su 30 mongolfiere e per il futuro vedremo se ci saranno le condizioni per crescere ulteriormente”.L’appuntamento si terrà a Piacenza dal 16 al 18 ottobre 2026.