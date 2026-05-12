Questa sera, 12 maggio 2026, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, puntata nella quale scopriremo chi sarà il terzo finalista. Uno dei concorrenti, però, ha espresso il “desiderio” di uscire, preparando la valigia e salutando gli altri gieffini.

Grande Fratello Vip 2026: tensione nella casa

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip 2026, fissata per il prossimo 19 di maggio.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata nella quale scopriremo chi sarà il terzo finalista, che raggiungerà dunque Antonella Elia e Alessandra Mussolini. La tensione però all’interno della casa è elevata, con alcuni concorrenti che sembrano proprio essere arrivati al limite. Ecco cosa è successo questa mattina.

“Ciao, io me ne vado”, incredibile colpo di scena al Gf Vip: concorrente entra in camera e prepara la valigia

In attesa di sapere chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 2026, questa mattina Renato Biancardi ha fatto preoccupare i suo fan. Il concorrente infatti è andato in camera e ha preparato la valigia e, davanti agli altri concorrenti, ha detto: “Ciao ragazzi, è stato bello.

Ciao Lucia.” La Ilardo è rimasta interdetta per qualche secondo, come gli altri, per poi capire che Renato stava solamente scherzando! Il video ha fatto subito il giro del web, scatenando diversi commenti sui social, come “per un secondo ci ho creduto davvero”, “Lucia paralizzata, scena assurda”, “Questo cast regale meme ogni giorno.”