Matrimonio di Rudy Zerbi e Grace Raccah: nozze private con rito ebraico

Rudy Zerbi e Grace Raccah hanno pronunciato il sì in una cerimonia privata con rito ebraico fuori Roma; ecco come si è svolto il matrimonio e chi è la nuova sposa

La notizia delle nozze tra Rudy Zerbi e Grace Raccah è emersa dopo la pubblicazione di scatti e dettagli condivisi da un giornalista specializzato in cronache di spettacolo: la coppia ha celebrato il proprio matrimonio domenica 10 maggio alle porte di Roma. La scelta di un rito religioso specifico, svolto per rispettare le radici della sposa, ha caratterizzato una cerimonia che gli sposi hanno voluto mantenere lontana dai riflettori, privilegiando la famiglia e un gruppo ristretto di persone.

La differenza d’età tra i due, già nota al pubblico, non ha impedito la decisione di ufficializzare la relazione: lui, 57 anni, e lei, 35, da tempo condividono un progetto di vita che ha integrato famiglie, figli e abitudini quotidiane. Nei mesi precedenti il matrimonio, la coppia aveva mostrato una strategia comunicativa molto attenta alla riservatezza, scegliendo di rendere pubblici solo alcuni dettagli selezionati della loro relazione.

La cerimonia e il rito scelto

Secondo le ricostruzioni, il matrimonio si è svolto con un rito ebraico, un elemento che sottolinea l’importanza delle tradizioni e delle origini della sposa. L’evento è stato descritto come elegante e raccolto: Zerbi indossava un abito blu raffinato mentre la sposa ha fatto il suo ingresso con un vestito in pizzo scenografico.

Le foto pubblicate dal giornalista che ha rivelato la notizia hanno mostrato alcuni momenti della celebrazione, confermando che la volontà degli sposi era quella di una festa intima e familiare, lontana dalla spettacolarizzazione mediatica.

Dettagli e privacy

La scelta di mantenere il matrimonio riservato riflette un approccio consolidato nella storia della coppia: pur essendo personaggi noti al grande pubblico, i due hanno sempre limitato la condivisione sui social e nelle interviste a pochi aspetti della loro vita privata. Il ricorso a testimoni e un cerchio ristretto di parenti ha permesso di celebrare il matrimonio in serenità, preservando il valore simbolico del momento e il rispetto per le tradizioni familiari.

Chi è Grace Raccah e il ruolo della famiglia

Grace Raccah, 35 anni, è figlia di Daniele Raccah, imprenditore cofondatore del marchio Dan John, noto nel settore dell’abbigliamento maschile. Già madre di una bambina avuta da una precedente relazione, Grace è entrata nella vita di Zerbi portando con sé una dimensione familiare che si è integrata con i figli del conduttore. La provenienza familiare e il ruolo da mamma sono spesso stati citati come elementi fondamentali della sua maturità e della stabilità che ha offerto alla coppia.

Famiglia allargata e convivenza

La convivenza e la quotidianità condivisa hanno permesso la creazione di una famiglia allargata in cui sono presenti sia la figlia di Grace sia i quattro figli maschi di Zerbi: Tommaso e Luca nati dal primo matrimonio con Simona; Edoardo avuto con l’attrice Carlotta Miti; e Leo nato dalla relazione con Maria Soledad Temporini. Zerbi ha più volte sottolineato il valore dei figli, definendoli il dono più grande della sua vita, e ha raccontato come la presenza di una femminuccia in casa abbia portato nuove dinamiche affettive condivise.

La storia della coppia e lo sguardo al futuro

La relazione tra Zerbi e Raccah è diventata pubblica gradualmente: una delle prime uscite condivise risale all’autunno del 2026, durante una festa privata alla quale entrambi erano invitati. Da allora la coppia ha mantenuto un equilibrio tra visibilità selettiva e riservatezza, raccontando la propria unione in poche interviste scelte. In una di queste, durante un intervento a Verissimo, Zerbi ha parlato apertamente dei sentimenti che lo legano a Grace, evidenziando come la maturità della compagna sia stata una risorsa nei momenti difficili.

Con le nozze celebrate il 10 maggio, la coppia ha ufficializzato un percorso di vita costruito nel tempo e sostenuto da reciproca fiducia. L’attenzione alle tradizioni, l’integrazione delle rispettive famiglie e la volontà di tutelare la privacy indicano che Zerbi e Raccah intendono proseguire il loro rapporto privilegiando stabilità e affetti familiari più che l’esposizione mediatica.