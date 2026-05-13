Mauro Corona ha stroncato i virologi che stanno parlando in tv della nuova ipotetica emergenza sanitaria.

Negli ultimi giorni si parla sempre più frequentemente del focolaio di hantavirus e di un’ipotetica nuova emergenza sanitaria. Mauro Corona ne ha parlato nella trasmissione di Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca.

È sempre Cartabianca, Corona sui virologi in tv: “Mi preoccupano loro, non il virus”

Nella puntata di È sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, si è parlato del focolaio di hantavirus.

Un argomento che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, per il timore che possa scatenare una nuova emergenza sanitaria. La conduttrice ne ha parlato con lo scrittore Mauro Corona, chiedendogli se secondo lui ci troviamo di fronte a una nuova ipotetica pandemia, come nel caso del Covid.

Il nuovo virus “non mi preoccupa, però bisogna aspettare come evolve la situazione” ha dichiarato Mauro Corona, specificando che è un po’ presto per capire cosa potrà accadere e sottolineando di essere molto dispiaciuto per le persone che sono morte.

Lo scrittore ha dichiarato di non aver paura di una nuova pandemia, per il momento. “Più che preoccuparmi mi angoscia l’idea di tornare di nuovo con i virologi, gli infettivologi, gli pneumologie e avere le mascherine…” ha spiegato.

Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Hantavirus, il commento di Mauro Corona: “Non mi preoccupa ma mi angoscia tornare ai tempi dei virologi e delle mascherine” pic.twitter.com/Jjd5QFiYNZ — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) May 12, 2026

È sempre Cartabianca, si parla di hantavirus: è l’inizio di una nuova emergenza?

L’Organizzazione mondiale della Sanità ritiene che il rischio per la salute globale rappresentato dal focolaio di hantavirus sia basso. Il focolaio si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius, ma secondo gli esperti non rappresenterebbe l’inizio di una nuova emergenza sanitaria. “Non c’è nulla che suggerisca che ci sarà un’epidemia di maggiori proporzioni” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’agenzia Onu.

Nella serata di lunedì 11 maggio si sono conclusi lo sbarco e il rimpatrio di oltre 120 persone a Tenerife. Erano rimaste a bordo della nave. Intanto, i campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena a Villa San Giovanni saranno inviati allo Spallanzani. Secondo gli esperti al momento non ci sono gli elementi per poter pensare a una nuova pandemia.