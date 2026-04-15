Shock in diretta a “E’ quasi Cartabianca”. Protagonista Mauro Corona, il quale ha sputato il latte che aveva appena bevuto, scatenando la reazione di Bianca Berlinguer. I dettagli.

E’ sempre Cartabianca, shock in diretta: Mauro Corona beve del latte e poi lo sputa

Fuoriprogramma a “E’ sempre Cartabianca”. Durante la diretta di ieri su Rete 4, lo scrittore e opinionista Mauro Corona si è reso protagonista di un gesto inaspettato che ha sconvolto il pubblico ma si sa, da Mauro Corona ci si può sempre aspettare di tutto.

Lo scrittore, in collegamento dalla stalla di un agriturismo dell’amico Michelangelo, ha nuovamente costruito una scena fuori dagli schemi televisivi. La location, infatti, non è stata scelta a caso ma per rafforzare una delle sue recenti provocazioni. Ricordiamo che, una settimana fa, dalla stessa location, Mauro Corona aveva puntato il dito contro le politiche commerciali dell’amministrazione Trump: “Siccome non ha più vino a causa dei dazi mi ha costretto a bere latte munto dalle sue mucche”, aveva spigato alla Berlinguer.

La stessa location ha fatto da sfondo al collegamento della puntata di ieri ma, questa volta, Corona non si è limitato alle parole, ma ha architettato una vera e propria gag in diretta con gli strumenti che aveva a disposizione. Lo scrittore ha prima bevuto il latte appena munto per poi sputarlo subito dopo.

“Ma le sembra una cosa da fare in Tv”? Shock a E’ sempre Cartabianca: Mauro Corona beve del latte in diretta e poi lo sputa

Il gesto di Mauro Corona in diretta a “E’ sempre Cartabianca” ha sorpreso tutti in studio, con Bianca Berlinguer che lo ha rimproverato: “Ma Mauro, le sembra una cosa da fare in diretta?” Lo scrittore, senza scomporsi, ha detto: “C’era dentro una formica!”