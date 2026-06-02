Scossa potente in Calabria, magnitudo 6.2: nessun danno segnalato per ora

Una scossa di magnitudo 6.2 con ipocentro profondo è stata avvertita nella notte del 2 giugno 2026 al largo della costa tirrenica cosentina; la Protezione Civile e i vigili del fuoco stanno verificando lo stato dei comuni interessati e non risultano al momento danni confermati

La notte del 2 giugno 2026 è stata segnata da una forte scossa di terremoto percepita in gran parte del Sud Italia. Secondo le prime rilevazioni dell’istituto sismico nazionale, l’evento è stato classificato con magnitudo 6.2 ed è stato localizzato al largo della costa tirrenica cosentina. L’ipocentro è risultato a circa 250 chilometri di profondità, un dato che influisce sulla propagazione dell’onda sismica e sugli effetti avvertiti in superficie.

Area interessata e percezione della scossa

Il sisma, pur avendo l’epicentro in mare, è stato avvertito distintamente in diverse regioni meridionali, tra cui Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Numerose chiamate sono giunte alle sale operative dei vigili del fuoco e della Protezione Civile da cittadini spaventati che sono usciti dalle proprie abitazioni.

Località costiere e centri con edifici ai piani alti hanno riportato una sensazione più intensa della scossa, fenomeno comune quando il movimento arriva da grandi profondità.

Comuni più vicini e contatti istituzionali

Le prime comunicazioni hanno indicato come aree di riferimento comuni quali Belmonte Calabro, Cetraro, Lamezia Terme e Amantea, mentre i capoluoghi più prossimi con popolazione rilevante includono Cosenza e Catanzaro.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è immediatamente attivata, mettendosi in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale per acquisire informazioni e indirizzare i sopralluoghi.

Verifiche e prime informazioni sui danni

Al momento delle prime verifiche non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o a edifici. Le sale operative dei vigili del fuoco hanno ricevuto molte telefonate, spesso finalizzate a chiedere informazioni e rassicurazioni, ma non sono pervenute richieste di soccorso per situazioni critiche. Il sindaco di Cosenza e altri amministratori locali hanno riportato una situazione nella quale prevale la preoccupazione, ma non si registrano emergenze.

Ruolo della profondità dell’ipocentro

La profondità di circa 250 km è un elemento tecnico rilevante: un ipocentro così profondo significa che l’energia sismica si propaga attraverso strati profondi della crosta e del mantello, spesso determinando un effetto di ampia percezione ma con minore probabilità di danni gravi in superficie rispetto a scosse superficiali di pari magnitudo. In parole semplici, la scossa può essere sentita su un’ampia area pur producendo effetti meno distruttivi a livello locale.

Procedura di monitoraggio e comunicazione

La Protezione Civile regionale ha avviato i protocolli previsti: contatto diretto con i sindaci delle zone costiere prospicienti l’epicentro, attivazione delle sale operative e coordinamento con i vigili del fuoco per eventuali interventi. A Roma, il capo del Dipartimento ha convocato l’Unità di Crisi per seguire le verifiche in tempo reale e raccogliere tutti i dati utili per una valutazione coordinata.

Cosa devono fare i cittadini

Le autorità invitano alla calma e al rispetto delle informazioni ufficiali: consultare i canali istituzionali della Protezione Civile e attenersi alle indicazioni operative. In assenza di danni, è comunque consigliabile controllare lo stato degli edifici e segnalare qualsiasi anomalia strutturale ai numeri di emergenza competenti. Ricordiamo che in caso di scosse successive è importante adottare le norme di autoprotezione note, come allontanarsi da pareti esterne e oggetti sospesi.

Le verifiche continueranno nelle ore successive attraverso sopralluoghi tecnici e aggiornamenti dall’istituto nazionale di sismologia. L’attenzione rimane alta, ma le prime informazioni ufficiali lasciano intendere che la maggiore preoccupazione sia stata l’intensa percezione della scossa, non la presenza immediata di danni documentati.