Forte terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con ipocentro profondo in mare

Una potente scossa di terremoto con magnitudo 6.2 e ipocentro a 250 km al largo della costa tirrenica cosentina è stata percepita in molte province del Sud, da Cosenza a Reggio Calabria, fino a Napoli e aree limitrofe; le verifiche sono in corso e non risultano al momento danni confermati.

La notte del 2 giugno 2026 una scossa di terremoto di forte intensità è stata registrata al largo della costa calabrese: l’evento, di magnitudo 6.2, ha avuto un ipocentro particolarmente profondo, individuato a circa 250 chilometri sotto il livello del mare. La percezione è stata estesa, con segnalazioni che coprono diverse province e regioni del Sud Italia.

Dove è stato localizzato l’epicentro e come è stato avvertito

L’epicentro è stato collocato nel Tirreno, al largo della costa tirrenica della provincia di Cosenza: le rilevazioni indicano distanze di riferimento di 41 km da Cosenza, 48 km da Lamezia Terme e 72 km da Catanzaro. La scossa è stata percepita non solo lungo la fascia tirrenica calabrese, ma anche in aree più distanti del Sud.

Segnalazioni di tremori sono arrivate da città e comuni lungo la costa e nell’entroterra; la scossa è stata avvertita fino a Napoli, in alcuni centri dell’area vesuviana come Portici, e in località prossime al confine della provincia di Salerno. Anche la Basilicata ha registrato sensazioni sismiche, specialmente nelle zone di confine con la Calabria.

Percezione e diffusione delle onde sismiche

L’ampia diffusione della percezione è legata sia all’entità della magnitudo sia alle caratteristiche del sottosuolo e della profondità dell’ipocentro. Un evento con ipocentro a profondità significativa trasmette onde che possono essere avvertite su un’area vasta pur mantenendo effetti superficiali più contenuti rispetto a scosse superficiali di pari magnitudo.

Impatto immediato e prime verifiche

Nel primo bilancio fornito dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco non risultano, al momento, segnalazioni di danni a persone o strutture gravi. Le autorità competenti hanno comunque avviato controlli su infrastrutture ed edifici nelle zone più prossime all’epicentro e lungo la fascia tirrenica interessata.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato il monitoraggio dell’evento e il contatto con le strutture di protezione civile territoriali; il Capo Dipartimento ha convocato l’unità di crisi per seguire l’evolversi della situazione e coordinare le verifiche necessarie.

Perché la profondità è un fattore determinante

Un ipocentro situato a 250 km determina un’energia sismica che viaggia attraverso diverse stratificazioni della Crosta e del Mantello: questo può attenuare l’intensità delle onde al momento dell’arrivo in superficie. In parole semplici, la profondità può ridurre gli effetti distruttivi pur consentendo una percezione estesa dell’evento.

Contesto sismico e precauzioni

La Calabria occidentale è una delle aree italiane con elevata attività sismica storica: eventi significativi nel passato hanno causato ingenti danni e vittime, motivo per cui il territorio rimane attentamente monitorato. Nelle settimane precedenti sono stati rilevati movimenti sismici di minore entità nella zona, segnale che le faglie locali sono attive.

Le autorità raccomandano alla popolazione di mantenere la calma, seguire le indicazioni della Protezione Civile e segnalare eventuali criticità. Gli enti locali proseguiranno con ispezioni su ponti, viadotti, strutture pubbliche e case, specialmente lungo la costa tirrenica e nei centri più vicini all’epicentro.

Cosa fare nelle ore successive

In caso di avvertimento di forti scosse è importante rispettare semplici regole di sicurezza: restare lontani da elementi pericolanti, muoversi in spazi aperti se la situazione lo consente e seguire le comunicazioni ufficiali. Le verifiche tecniche in corso stabiliranno con maggiore precisione lo stato delle infrastrutture e possibili interventi urgenti.

Conclusioni e monitoraggio

L’evento del 2 giugno 2026 rappresenta un segnale di attenzione per la rete di sorveglianza sismica e per le amministrazioni locali: pur non essendo state registrate conseguenze drammatiche immediatamente, la coordinazione tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e enti territoriali resta cruciale. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore per confermare l’assenza di danni e per valutare eventuali repliche o effetti secondari.

La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali, a non diffondere informazioni non verificate e a collaborare con le autorità in caso di richieste di sopralluogo o evacuazione preventiva.