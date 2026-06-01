Una giovane di 22 anni, Immacolata Panico, originaria di Pomigliano d’Arco, è stata trovata morta al Centro Direzionale di Napoli dopo essere scomparsa della domenica del 31 maggio, facendo scattare immediate ricerche e l’allarme dei familiari. La vicenda è ora oggetto di accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Ore di ansia per Immacolata Panico: scomparsa domenica 31 maggio

Secondo quanto ricostruito, i primi segnali di forte preoccupazione sono arrivati quando i parenti hanno ricevuto alcuni messaggi vocali nel gruppo WhatsApp familiare, interpretati come indizi di un possibile gesto estremo. Nei contenuti, la giovane avrebbe anche fatto riferimento al padre, scomparso nel 2015, salutando i suoi cari. Intorno a mezzogiorno del giorno successivo, il fidanzato avrebbe rinvenuto la Lancia Ypsilon nera utilizzata abitualmente dalla ragazza, parcheggiata nei pressi del Centro Direzionale di Napoli.

Da quel momento è scattata un’imponente attività di ricerca, supportata anche dalla diffusione di un appello pubblico. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche, mentre i Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno iniziato l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, insieme alle immagini degli impianti presenti nell’area dei grattacieli.

Scomparsa 22enne a Pomigliano d’Arco: trovata morta Immacolata Panico

Stando alle indiscrezioni de Il Mattino, le operazioni di perlustrazione si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita avvenuto nella mattinata successiva, lunedì 1° giugno, nel perimetro del Centro Direzionale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Napoli e la Polizia Municipale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area in attesa del magistrato di turno.

Le indagini restano affidate ai militari dell’Arma di Poggioreale, che stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore della ragazza attraverso le immagini delle videocamere e gli elementi raccolti. Al momento, tra le ipotesi investigative prevale quella del gesto volontario: gli inquirenti ritengono che la giovane possa essersi lanciata da una delle strutture presenti nella zona. Le verifiche proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e ricostruire ogni passaggio della vicenda.