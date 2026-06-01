Un tragico incidente con il parapendio si è verificato sul Monte Baldo, nei pressi di Malcesine, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante il volo. L’episodio ha immediatamente attivato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Incidente fatale con il parapendio sul Monte Baldo

Come riportato da Verona Sera, intorno alle ore 12 di oggi, lunedì 1 giugno, si è verificato un grave incidente sul Monte Baldo, nei pressi di Malcesine. Un uomo, impegnato in un volo con il parapendio, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo durante la fase di volo, finendo per precipitare al suolo nell’area del campo di lancio.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio, ma dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un improvviso problema in aria che ha reso impossibile la manovra di recupero.

Incidente fatale con il parapendio sul Monte Baldo: inutili i soccorsi per un 48enne

A seguito dell’allarme sono intervenuti rapidamente i soccorritori del Suem 118, giunti anche con l’elicottero per prestare assistenza d’urgenza.

Nonostante la tempestività dell’intervento, per il pilota non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. In un primo momento le generalità non erano note, ma successivamente è emerso che si tratta di un uomo di 48 anni di nazionalità tedesca, appassionato praticante di questo sport. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Caprino Veronese e della stazione di Malcesine per i rilievi e gli accertamenti del caso.