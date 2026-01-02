Inizio anno triste per un uomo amante e conoscitore del parapendio che durante un volo per celebrare l’arrivo del 2026 ha perso la vita nelle montagne vicino casa, quelle che conosceva da una vita e che purtroppo gli hanno giocato un bruttissimo scherzo. Scopriamo chi era e cosa ha portato al terribile incidente.

Andrea e quella passione innata per il volo

Andrea Ponzoni, questo il nome della vittima la passione per il parapendio l’aveva nelle vene, decine e decine di ore di volo alle spalle, iscritto al club Monte Cornizzolo, da poco tempo anche istruttore sapeva ciò che stava facendo.

Tuttavia nonostante la notevole esperienza possono accadere degli imprevisti che sono fuori dal controllo umano, come quanto accaduto a lui, in località Suello, in provincia di Lecco, come riporta MonzaToday durante un’ uscita con gli amici.

La perdita di controllo e lo schianto fatale

La decisione di discendere il Monte Cornizzolo, monte di casa per Andrea Ponzoni, 37enne residente a Cantù, assieme agli amici per festeggiare il nuovo anno.

Una scelta funesta per l’uomo che dopo essersi lanciato per discendere il monte non è riuscito a controllare il mezzo schiantandosi al suolo. L’impatto è risultato purtroppo per lui mortale.

Al momento i Carabinieri stanno indagando per poter scoprire quali possano essere le cause della morte, ogni possibile pista resta quindi aperta, da un malfunzionamento del mezzo ad un errore umano.