Ancora un grave incidente stradale ad Aprilia, lungo via del Genio Civile, una delle arterie più trafficate e critiche della zona. In questo tratto, già segnato in passato da episodi simili, una ragazza 14enne in bici è stata investita e uccisa da un’auto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 maggio 2026.

Ragazza di 14 anni in bici investita e uccisa da un’auto ad Aprilia: strada già segnata da gravi incidenti

Via del Genio Civile è considerata un’arteria particolarmente critica, caratterizzata da traffico intenso e collegamenti con due strade ad alto rischio come Pontina e Nettunense, spesso percorse ad alta velocità. La zona è nota per la frequenza di incidenti, anche gravi, legati al flusso di pendolari tra Roma e Latina. In questo contesto si inserisce la tragedia della 14enne, avvenuta in un tratto già più volte segnalato per la pericolosità.

Tra le testimonianze raccolte sui social, come riportato da Leggo, emerge il forte disagio di chi vive nell’area: “Io purtroppo ci abito e, certe volte, uscire dalla traversa di casa è come giocare alla roulette russa, perché corrono come disgraziati“. In passato lo stesso tratto stradale era già stato teatro di altri incidenti mortali e gravi, rendendo ancora più evidente la criticità della sicurezza stradale nella zona.

Ragazza di 14 anni in bici investita e uccisa da un’auto ad Aprilia: disposta l’autopsia

Come riportato dall’Ansa, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026, intorno alle 15:30, una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava in bicicletta in via del Genio Civile, ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina. La giovane stava percorrendo la strada da sola quando, in prossimità dell’impatto, è stata colpita da una Citroen C1 condotta da una donna di 56 anni. Il veicolo proveniva dalla Nettunense ed era diretto verso la Pontina, mentre la bicicletta arrivava da una traversa laterale. L’urto è stato violento e la minore è deceduta poco dopo.

L’allarme è scattato alle 15:30 e sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi, con ambulanza del 118, automedica ed eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La conducente, sotto choc, ha accusato un malore ed è stata assistita dal personale sanitario. La Polizia Locale ha avviato i rilievi, sequestrando anche lo smartphone della donna.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per oggi, giovedì 28 maggio 2026, è stato disposto l’incarico per l’autopsia. L’identificazione della vittima è avvenuta solo nel tardo pomeriggio, dopo l’arrivo dei genitori sul luogo dell’incidente.