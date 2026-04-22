Una donna è stata investita da un tir in via dell’Arsenale, a Palermo, e soccorsa in condizioni critiche: troppo gravi le ferite riportate.

Un investimento mortale avvenuto in via dell’Arsenale, a Palermo, ha provocato la morte di una donna di 46 anni travolta da un tir nella mattinata del 20 aprile. L’incidente, avvenuto nei pressi dei cantieri navali, è ora al centro delle indagini della polizia municipale per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Palermo, donna investita e trascinata da un tir: muore in ospedale dopo ore di agonia

Come riportato da Palermo Today, una donna di 46 anni, Ornella Manzella, ha perso la vita dopo essere stata investita da un tir a Palermo, in via dell’Arsenale, nella mattinata di lunedì 20 aprile, nei pressi dei cantieri navali. Secondo le prime ricostruzioni di Rai News, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 9.30 e la vittima sarebbe stata trascinata per alcuni metri lungo la carreggiata, probabilmente senza che l’autista si accorgesse subito dell’accaduto.

Quando il conducente ha compreso la gravità della situazione si sarebbe fermato e avrebbe allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale Civico, dove è deceduta alcune ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate. La polizia municipale ha effettuato i rilievi, acquisito le immagini della zona e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Il mezzo sarebbe stato posto sotto sequestro.

Palermo, donna investita e uccisa da un tir: indagini in corso e accertamenti sulla dinamica

Gli agenti della polizia municipale stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Secondo le indiscrezioni, il conducente del tir avrebbe lasciato le proprie generalità ai familiari della vittima ed è ora al centro degli approfondimenti investigativi. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per chiarire ulteriormente le cause del decesso.

Ornella Manzella era sposata ed era conosciuta in città, anche per aver lavorato in passato in una ludoteca del centro frequentata da molti giovani. La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale, mentre proseguono le verifiche per stabilire con esattezza la dinamica del tragico investimento.