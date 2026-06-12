Trattative Usa-Iran: memorandum vicino alla firma mentre crescono le polemiche

La trattativa tra Stati Uniti e Iran sembra avvicinarsi a un accordo, ma restano forti divergenze su sblocco di asset congelati e garanzie sul programma nucleare. Pakistan e Qatar giocano ruoli di mediazione; Stati Uniti precisano che i trasferimenti finanziari dipenderanno dall'adempimento degli impegni.

La negoziazione tra Stati Uniti e Iran è entrata in una fase di grande attenzione pubblica, con messaggi concilianti alternati a smentite e precisazioni. Figura centrale nelle comunicazioni è il ministro degli Esteri iraniano, che ha definito il memorandum d’intesa «mai stato così vicino» alla conclusione, una dichiarazione rilanciata dal presidente americano come segnale positivo.

Allo stesso tempo, mediatori regionali e alti esponenti delle amministrazioni coinvolte hanno ribadito condizioni stringenti, in particolare sul rilascio di fondi congelati e sullo smantellamento di parti del programma nucleare.

Il testo concordato e il ruolo del Pakistan nella mediazione

Il governo del Pakistan ha annunciato di aver lavorato come facilitatore per ottenere un testo concordato del possibile accordo di pace.

Secondo fonti istituzionali, Islamabad avrebbe coordinato colloqui tra le parti e predisposto una bozza che sarebbe stata approvata su elementi essenziali. Il primo ministro pachistano ha richiamato l’attenzione sulla campagna di disinformazione che circonda il negoziato, esortando a evitare speculazioni e sottolineando che le parti stanno definendo i passaggi successivi per la finalizzazione.

Mediazione regionale e preoccupazioni logistiche

Nel processo negoziale il Qatar è stato citato come attore chiave, anche se ha smentito ipotesi di intese operative con l’Iran su questioni di energia e produzione. Le autorità qatariote hanno definito false le accuse che li collegherebbero a decisioni coordinate con Teheran, ribadendo che ogni insinuazione mirerebbe a danneggiare la credibilità del loro ruolo di mediatore e i rapporti strategici con gli Stati Uniti.

Condizioni economiche: fondi congelati e principio della prestazione

Uno dei punti più controversi rimane la questione degli asset iraniani bloccati all’estero. Funzionari statunitensi hanno chiarito che qualsiasi rilascio di risorse sarà subordinato al rispetto di impegni concreti da parte dell’Iranin linea con un meccanismo basato sulle prestazioni. Questa formula implica che i benefici economici arriveranno gradualmente e solo dopo verifiche sull’attuazione delle misure concordate, tra cui il controllo delle attività nucleari e la cessazione del finanziamento a gruppi armati indicati come terroristici.

Da parte iraniana, invece, c’è stata una pressione per ottenere lo sblocco di risorse come elemento essenziale per firmare. Rapporti preliminari citano cifre significative messe in discussione nel corso delle trattative; al centro del confronto c’è la garanzia che non ci sarà un trasferimento immediato e incondizionato di capitali senza contropartite verificabili.

Dichiarazioni politiche e militari: segnali di cautela

Il presidente americano ha rilanciato messaggi che interpretano il post del ministro degli Esteri iraniano come un passo avanti, parlando di prospettiva realistico-positiva per una firma imminente. Contemporaneamente, esponenti dell’amministrazione statunitense hanno smentito che la sola firma comporterebbe lo sblocco automatico dei beni iraniani, ribadendo la necessità di verifiche pratiche.

Reazioni militari e alleanze regionali

Autorità israeliane hanno dichiarato che la propria posizione di sicurezza non cambierà in modo da indebolire la capacità di difesa nei confronti di minacce percepite dal nord e dalla fascia di confine. In particolare, è stata ribadita la necessità che qualsiasi intesa non comprometta le opzioni difensive e offensive che gli stati ritengano necessarie per prevenire il proliferare di sistemi d’arma regionali.

Elementi tecnici dell’intesa: nucleare, Hormuz e gruppi armati

Tra i punti tecnici considerati ci sarebbe l’impegno iraniano a limitare o smantellare parti sensibili del proprio programma nucleare, con rimozione o distruzione di materiale considerato strategico. In parallelo, un capitolo riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz e la garanzia di libero transito per il traffico marittimo, tema che influisce direttamente sulle economie regionali e sui mercati energetici.

Un ulteriore aspetto prevede impegni di non finanziamento a organizzazioni ritenute terroristici. Gli Stati Uniti insistono che ogni beneficio economico sarà condizionato alla dimostrazione di tali comportamenti, mentre alcune parti iraniane restano ferme sulla necessità di garanzie immediate sui fondi congelati come condizione per la firma.

La situazione rimane fluida: numerose dichiarazioni pubbliche e private incidono sul ritmo della diplomazia. Le parti coinvolte mantengono contatti intensi con i mediatori, ma il completamento dell’intesa dipenderà dalla capacità di concordare meccanismi credibili di verifica e di trasferimento graduale dei benefici economici legati all’adempimento degli obblighi.