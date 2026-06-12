Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte: “video fake”. La replica del leader M5S

Tensioni tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte tra Aula e social: accuse incrociate per un video pubblicato online.

Lo scontro politico tra governo e opposizioni torna ad accendersi tra Aula e social network, dove video, dichiarazioni e accuse incrociate alimentano una nuova polemica tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Al centro del confronto ci sono comunicazione politica, interpretazioni divergenti dei fatti e tensioni già consolidate nel dibattito parlamentare italiano.

Polemiche parlamentari e nuove tensioni tra maggioranza e opposizione

Il confronto politico si è irrigidito anche per le dichiarazioni del deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, che in Aula ha accusato la premier di aver “indossato le ginocchiere” nei confronti di leader internazionali come Trump e Netanyahu. Un’espressione che ha provocato reazioni immediate da parte della maggioranza: il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato che “Non merita il titolo di Onorevole”, mentre dal Partito Democratico sono arrivate definizioni più caute, parlando di “Frasi inopportune”.

All’interno del M5S, invece, la linea difensiva è stata ribadita da Conte, secondo cui “Nessuna offesa personale. È ovvio che è una critica alla subalternità”, mentre il capogruppo al Senato Luca Pirondini ha ironizzato sulla vicenda affermando: “Hanno confuso Silvestri con Silvestro”.

A rendere ancora più acceso il clima politico è intervenuto anche uno scontro parallelo legato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, che aveva criticato la presunta incoerenza della destra meloniana.

In risposta, la presidente del Consiglio ha rivendicato la coerenza del suo schieramento ricordando: “Per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”. In questo contesto, lo scambio tra maggioranza e opposizione continua a intensificarsi, alimentando una contrapposizione sempre più netta anche sul piano comunicativo e mediatico.

Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte: “video fake”. La replica del leader M5S

La tensione politica si è riaccesa dopo la pubblicazione di un video da parte di Giuseppe Conte, che ha condiviso un montaggio del suo intervento alla Camera in risposta alle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

Nel filmato, accompagnato dalla frase “Fatevi sotto, non temiamo nulla”, compaiono anche immagini di Giorgia Meloni mentre appare in Aula, creando l’impressione di una sua presenza durante il discorso. Proprio questo elemento ha generato la reazione immediata della premier, che ha chiarito pubblicamente la situazione: “Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?”. Meloni ha poi accusato l’opposizione di basarsi su “mistificazioni della realtà e fake news”, sottolineando come il filmato avrebbe alterato la realtà dei fatti.

La replica di Conte non si è fatta attendere e ha ulteriormente alzato i toni dello scontro, accusando la premier di distorcere il confronto politico e sostenendo: “Impiega il tempo sui miei social alla ricerca di distrazioni e diversivi che la facciano passare per vittima”. La polemica si inserisce in un clima già teso tra governo e opposizioni, alimentato anche da precedenti attacchi e interpretazioni divergenti del dibattito parlamentare.

Fatevi sotto, non temiamo nulla. pic.twitter.com/LcDp4rvq9E — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2026