Schianto fatale tra auto e moto a Nocera Terinese, morto 48enne: chi era la v...

Schianto fatale tra auto e moto a Nocera Terinese, morto 48enne: chi era la v...

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Nocera Terinese Marina, lungo una delle principali arterie del centro abitato. Lo schianto tra un’auto e una moto ha avuto conseguenze drammatiche, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza della viabilità locale e sulla pericolosità del tratto interessato.

Dramma a Nocera Terinese: schianto violento tra auto e moto

Come riportato dalla Gazzetta del Sud Online, alla guida dell’auto, una Lancia Y, si trovava una giovane donna in stato di gravidanza, che avrebbe riportato lievi contusioni e non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco.

La salma del centauro è stata successivamente trasferita all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.

Dramma a Nocera Terinese: schianto violento tra auto e moto, morto un 48enne

Nel cuore della frazione, e su una strada particolarmente trafficata, si è verificato un violento incidente tra un’automobile e una motocicletta.

Stando alle indiscrezioni della Gazzetta del Sud Online, nell’impatto ha avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote, Francesco Vescio, 47 anni, noto ristoratore del posto, che stava percorrendo la carreggiata in direzione Falerna. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e l’uomo è deceduto durante il trasferimento in ambulanza verso l’ospedale di Lamezia Terme, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 intervenuti dalla postazione di Falerna.