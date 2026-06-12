Un incidente avvenuto nella notte in via dell’Innovazione, alla periferia di Milano, tra un’auto e un monopattino elettrico su cui viaggiavano due persone, ha provocato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento lieve degli altri coinvolti, riportando l’attenzione sulla dinamica dello scontro e sulle prime ipotesi di mancata precedenza all’incrocio.

Monopattino contro auto a Milano: indagini della Polizia locale e primi rilievi sulla dinamica

Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati dalla Polizia locale, come riportato da Sky Tg24, il monopattino avrebbe percorso via Caldirola provenendo da viale Pirelli in direzione piazzale Egeo. Giunto all’incrocio con viale dell’Innovazione, il mezzo avrebbe proseguito la marcia senza rispettare la precedenza, andando a scontrarsi con la parte frontale di una Kia Picanto.

La conducente dell’auto sarebbe risultata negativa ai test alcolemici e tossicologici. Per chiarire con precisione la dinamica, la Procura ha disposto il sequestro dei veicoli e l’autopsia sul corpo del 19enne.

Milano, monopattino con due persone a bordo finisce contro un’auto: morto 19enne

Stando alle indiscrezioni dell’Ansa, un ragazzo di 19 anni, che si trovava come passeggero su un monopattino elettrico, ha perso la vita dopo un violento impatto con un’automobile avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell’Innovazione, nella zona periferica di Milano.

Il giovane è deceduto nelle ore successive al suo arrivo all’ospedale Niguarda, dove era stato trasportato d’urgenza a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Sullo stesso monopattino viaggiava anche il conducente, un 20enne, che ha riportato lesioni lievi, così come la ragazza di 21 anni alla guida della vettura coinvolta. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.