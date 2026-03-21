Attimi di paura ieri sera, venerdì 20 marzo 2026, a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, dove due bambini di 10 anni sono stati investiti mentre si trovavano a bordo di un monopattino. Ecco cosa è successo e le loro condizioni.

Casalmaiocco, due bambini di 10 anni investiti in monopattino: cosa è successo

Ieri sera, venerdì 20 marzo 2026, attimi di paura a Casalmaiocco, nel Lodigiano. Due bambini di 10 anni, a bordo di un monopattino, sono stati travolti da un’auto in transito nei pressi del parco cittadino, in via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico numero 4. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e la autorità, quest’ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Casalmaiocco, due bambini di 10 anni investiti in monopattino: le loro condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, due bambini di 10 anni a bordo di un monopattino sono stati investiti ieri sera da un’auto in transito a Casalmaiocco, nei pressi del parco cittadino. Fortunatamente entrambi i bimbi non sono rimasti feriti in maniera grave. Uno è stato trasportato al Niguarda, l’altro al Papa Giovanni di Bergamo, entrambi in codice giallo. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.