Un incidente tra due tir ha bloccato la galleria Monte Mario sull’autostrada A1, nel tratto di Sasso Marconi in direzione Bologna. L’impatto ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata nord e rallentamenti significativi, costringendo le autorità a deviamenti e interventi di emergenza per gestire la situazione.

Dramma in A1, grave incidente tra tir in galleria

Un grave incidente stradale ha sconvolto oggi l’autostrada A1, all’interno della galleria Monte Mario, nel comune di Sasso Marconi, in direzione Bologna, poco dopo le 13:30. Lo schianto ha coinvolto un mezzo pesante e una bisarca: il conducente del camion tamponato è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è deceduto sul colpo, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori. L’urto, particolarmente violento, ha richiesto l’uso dell’autogru dei vigili del fuoco per estrarre la vittima.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un tamponamento dovuto a distrazione o a una riduzione improvvisa della velocità all’interno del tunnel. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade, che hanno effettuato rilievi approfonditi per determinare la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Disagi alla viabilità e interventi di emergenza dopo l’incidente in A1

L’incidente ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata nord, con code lunghe fino a dieci chilometri e forti disagi per gli automobilisti. L’uscita obbligatoria è stata segnalata a Sasso Marconi, mentre chi viaggiava verso Firenze ha dovuto deviare a Rioveggio. Autostrade per l’Italia ha consigliato percorsi alternativi, come la Strada Statale 64 Nuova Porrettana, per rientrare poi a Bologna Casalecchio.

Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa delle dimensioni dei mezzi e della posizione dei veicoli nella galleria: i vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la zona e garantire la possibilità di deflusso del traffico. Durante le operazioni, sono stati forniti rifornimenti di acqua agli automobilisti rimasti bloccati e personale specializzato ha coordinato la gestione del traffico, assicurando la sicurezza dell’area fino al completo ripristino della circolazione.