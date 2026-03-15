Si indaga per chiarire le cause del drammatico incidente stradale nel Bergamasco: numerosi i feriti, le vittime hanno 38 e 73 anni

Domenica da incubo sulle strade della Bergamasca. A causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto a Caravaggio, che ha visto coinvolti quattro veicoli con conseguenze terribili. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, dagli elicotteri alle ambulanze, dai vigili del fuoco alle forze dell’ordine, a causa dell’alto numero delle persone che hanno riportato feriti. Ma il bilancio finale è ancor più grave, vi sono infatti anche due vittime.

Grave dramma stradale a Caravaggio, molti feriti e due morti

L’incidente stradale è avvenuto sulla provinciale rivoltana, nelle vicinanze di un noto ristorante. Lo schianto ha coinvolto, per ragioni ancora da chiarire, quattro vetture e almeno dieci persone, due delle quali non sono sopravvissute. Si tratta di un uomo di 38 anni e di una donna 73enne. La situazione è parsa fin nell’immediato molto grave e la macchina dei soccorsi si è attivata subito intervenendo con numerosi mezzi: due elicotteri si sono alzati in volo mentre sul posto arrivavano diverse ambulanze ed i mezzi dei vigili del fuoco.

Tra i feriti, otto persone in tutto, vi sono anche due bambine di 5 e 6 anni, portate in ospedale in condizioni non gravi. Si trovavano sull’auto sulla quale erano presenti anche le vittime ed un’altra donna. Si ritiene che i due deceduti facciano dunque parte della medesima famiglia. Un probabile sorpasso azzardato potrebbe aver scatenato il maxi incidente, provocando un frontale con il veicolo sul quale c’erano le vittime, finito in un canale dopo l’urto, e con altri due mezzi.