Nella notte tra venerdì e sabato, un grave incidente stradale ha colpito Domaso lungo la via Regina, quando un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di un’abitazione, causando tre feriti e mobilitando soccorsi anche aerei.

Tremendo incidente sulla Regina: soccorsi, rilievi e trasporto ospedaliero

Come riportato da Qui Como, nella tarda serata di venerdì 13 marzo, un violento incidente ha scosso Domaso, lungo la via Regina, in località Poncione. Intorno alle 23:37, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di un’abitazione, senza coinvolgere altri veicoli. Secondo i primi accertamenti dei soccorsi, a bordo del mezzo c’erano due giovani di 19 e 27 anni, ferita anche una donna di 77 anni. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere l’attivazione immediata di tre ambulanze, un’automedica e due elicotteri di Areu, partiti da Como Villa Guardia e Sondrio, per gestire i casi più critici segnalati in codice rosso.

Elicotteri in volo, feriti gravi: tremendo incidente sulla Regina. La situazione

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Menaggio e i vigili del fuoco del comando di Como, per mettere in sicurezza l’area e raccogliere elementi utili a ricostruire l’incidente. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona: il giovane più grave sarebbe stato condotto al Niguarda di Milano tramite elisoccorso, un altro al Policlinico di Varese e la donna all’ospedale di Gravedona.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni sembra che la perdita di controllo del veicolo possa essere stata favorita da velocità elevata o condizioni stradali non ottimali. Le autorità continuano a monitorare le condizioni dei feriti e a svolgere rilievi approfonditi per chiarire le cause dell’episodio.