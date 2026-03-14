La vettura si è schiantata contro un furgoncino ed è stata sbalzata fuori dalla carreggiata finendo poi giù dalla scogliera.

Anche questo weekend si conferma all’insegna delle tragedie sulle strade a causa dell’alta velocità che ha già mietuto molte vittime da inizio 2026 e questa piaga non sembra placarsi. Scopriamo cosa è accaduto questa notte e chi è rimasto coinvolto nel terribile sinistro che ha devastato due famiglie.

L’alta velocità, il fattore scatenante

Spesso nell’analizzare gli incidenti si prendono ad esempio svariati fattori, l’uso di alcool al volante, la distrazione da cellulare oltre al famoso superamento dei limiti di velocità, quest’ultimo è solitamente il principale colpevole degli incidenti.

Andare veloci è un rischio che fa sottovalutare la pericolosità derivante in caso di impatto, sia perché si è convinti di saperla gestire ma anche perché il mezzo è meno prevedibile in caso di cambiamenti di assetto della vettura.

Di conseguenza se accade qualcosa non si è pronti a correggere la macchina finendo fuoristrada. Cosa ben più grave non si ha spesso modo di capire cosa è accaduto perché chi è al volante non ha modo di raccontarlo.

Incidente a Montecorice, morti due ragazzi

L’incidente a Montecorice è avvenuto questa notte, al volante dell’auto, come riportato da PositanoNotizie vi era Michele Pirozzi e al suo fianco Maria Magliocco, entrambi originari di Capaccio Paestum.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma sembrerebbe che l’auto su cui viaggiavano si sarebbe scontrata con un furgoncino uscendo fuoristrada abbattendo il guardrail, successivamente dalla forza dell’impatto si sarebbe cappottata finendo giù per la scogliera.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i sommozzatori arrivati da Napoli ma nonostante il dispiegamento di forze per i giovani non c’è stato nulla da fare. Lievemente ferito il conducente del furgoncino tamponato.