Terribile incidente stradale sull’A1: traffico in tilt

Tragedia sull’A1, gravissimo incidente stradale: ci sono morti e feriti

Sull’A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, si è verificato come visto un terribile incidente stradale. Per cause ancora da accertare un furgone, con a bordo un gruppo di operari, e un altro mezzo si sono scontrati violentemente. Sul posto subito i soccorsi, con ambulanze ed elisoccorso. Il bilancio purtroppo è drammatico, con tre morti e diversi feriti, di cui alcuni in condizioni molto gravi. Tutti i feriti sono stati traportati negli ospedali della zona.