Questa mattina, intorno alle ore 6.30, c’è stato un terribile incidente stradale sulla Sp13 nel territorio di Agrate Brianza. Code chilometriche e traffico in tilt.

Agrate Brianza, terribile incidente stradale: code chilometriche e traffico in tilt

Intorno alle ore 6.30 di questa mattina, mercoledì 11 marzo 2026, si è verificato un brutto incidente stradale sulla Sp13 nel territorio di Agrate Brianza. Il sinistro ha coinvolto due veicoli: un’auto è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata dopo aver perso l’asse posteriore. Sul posto, oltre si soccorsi, anche le autorità, non solo per effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, ma anche per gestire il traffico. A seguito dell’impatto infatti si sono create code lunghissime per via del senso unico alternato. In rallentamenti hanno interessato in particolare i veicoli diretti verso Pessano con Bornago sia quelli diretti verso Monza.

Agrate Brianza, terribile incidente stradale: due i feriti

Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorsi del 118. Due le persone rimaste ferite, ovvero due uomini di 24 e 36 anni, un dei quali è stato traportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Ancora non è chiara la dinamica che ha portato al sinistro.