Aveva solo 29 anni ed un’intera vita davanti, che un gravissimo incidente stradale gli ha portato via. É deceduto così Samuel Mazzon, un giovane di Fontane di Villorba, comune del Trevigiano, coinvolto in un frontale molto violento provocato, secondo la prima ricostruzione dei fatti, da un veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia. Intrappolato tra le lamiere, il ragazzo è deceduto nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Dalle indagini in merito alla dinamica del sinistro sono

emersi ulteriori dettagli.

Incidente stradale gravissimo, morto un 29enne: chi era Samuel Mazzon

Lo schianto è avvenuto nel Trevigiano durante la serata di venerdì 6 marzo a Salettuol di Maserata sul Piave, lungo via Papadopoli Sud. Qui un veicolo, una Mercedes, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia sulla quale si trovava, a bordo della sua Fiat 600, un 29enne. L’impatto è stato estremamente violento ed il mezzo guidato da Samuel si è ripetutamente ribaltato prima di terminare la sua corsa a bordo strada. Un terzo veicolo, un furgone che si trovava alle spalle dell’auto del giovane, è ugualmente rimasto coinvolto nell’incidente.

Diversi automobilisti hanno allertato i soccorsi intorno alle 18:30 e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri. Dopo averlo estratto dalle lamiere tra le quali era rimasto intrappolato, i sanitari hanno subito compreso le condizioni del ragazzo erano estremamente gravi e, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Samuel Mazzon aveva 29 anni ed era un insegnante molto conosciuto e apprezzato. Laureato in ingegneria industriale lavorava dal 2023 come docente di fisica e matematica all’istituto superiore Verdi di Valdobbiadene. Ragazzo serio e appassionato, aveva ottenuto l’abilitazione come ingegnere industriale. Colleghi, conoscenti e studenti sono sconvolti per la sua improvvisa scomparsa. Ferito invece il conducente della Mercedes: portato in ospedale non è in gravi condizioni. Tra le ipotesi un’errata manovra o un sorpasso azzardato.