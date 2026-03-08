Terribile incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, sulla strada statale 671 della Valle Seriana, a Nembro, in provincia di Bergamo. Coinvolte nel sinistro diverse auto, molti i feriti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026, intorno alle ore 18.00, si è verificato un terribile incidente stradale sulla strada statale 671 della Valle Seriana, a Nembro, in provincia di Bergamo. Lo scontro ha coinvolto diverse auto, all’altezza del viadotto che costeggia il centro sportivo Saletti, poco fuori dalla galleria Montenegrone. Sul posto sono giunti sia i soccorsi che le autorità, quest’ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Terribile incidente sulla superstrada: schianto tra auto, diversi i feriti

Sul luogo dell’incidente a Nembro sono giunti subito i soccorsi, l’automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Seriate e di Bergamo. Sono 9 le persone che sono rimaste ferite nel sinistro, tra cui tre bambini, un maschietto di 9 anni e due femmine di 6 anni. La viabilità sulla superstrada è stata interrotta e il traffico deviato con lunghissime code, al fine di permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.