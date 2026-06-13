Incidente domestico: il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si ferisce gravemente al mento

Il piccolo Mario Achille, figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ha subito un grave incidente domestico notturno. Scopri come è stata gestita l'emergenza e le condizioni attuali del bambino.

Una notte di paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex tronisti di Uomini e Donnea causa di un incidente domestico che ha coinvolto il loro figlio più piccolo, Mario Achille. Il bambino, di soli 4 anni, ha riportato una grave ferita al mento durante la notte di venerdì, mentre era a casa con la madre e il fratellino Domenico Ethan, di 6 anni.

L’incidente è avvenuto in piena notte, intorno all’unamentre Pietro era assente per un impegno di lavoro. Rosa ha raccontato l’accaduto attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagramdescrivendo la paura e la concitazione del momento. “Achille ha avuto un incidente, in piena notte, intorno all’una. Si è aperto il mento in due”, ha scritto l’influencer, visibilmente scossa dall’accaduto.

La ferita e l’intervento medico

La ferita riportata da Mario Achille è stata descritta come particolarmente grave e impressionante. “Ho visto Achille con il mento aperto in due, mai vista una ferita così”, ha confessato Rosa, che ha dovuto affrontare la situazione con grande coraggio e prontezza. La donna ha ammesso di essere stata colta dal panico e di non ricordare esattamente le sue azioni immediate, ma ha sottolineato che Pietro è arrivato subito a casa per supportarla.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorsodove i medici hanno esaminato la ferita e deciso di utilizzare una colla medica per chiuderla. Questo metodo è stato preferito ai punti di suturasconsigliati per i bambini piccoli. Dopo una serie di accertamenti, è stato escluso qualsiasi altro trauma o danno alla testa, rassicurando così i genitori preoccupati.

Le condizioni attuali e le rassicurazioni dei medici

Rosa ha raccontato di aver tentato di fare domande al figlio per valutare le sue condizioni, ma il bambino non era in grado di rispondere. “Provavo a fare delle domande, ma non mi rispondeva, ero preoccupata”, ha confessato l’influencer. Tuttavia, i medici hanno escluso qualsiasi altro tipo di traumarassicurando la famiglia sulle condizioni di salute del piccolo.

Attualmente, Mario Achille è tornato a casa e sta bene. I medici hanno assicurato che la ferita non dovrebbe lasciare segni permanentianche se potrebbe rimanere una lieve cicatrice. Rosa ha espresso il suo sollievo e la sua gratitudine per il supporto ricevuto e per la professionalità del personale medico che ha gestito l’emergenza.

Questo incidente ha messo in luce l’importanza di essere preparati ad affrontare emergenze domestiche, soprattutto quando si hanno bambini piccoli in casa. La storia di Rosa e Pietro serve come monito per tutti i genitori, ricordando l’importanza di mantenere un ambiente sicuro e di sapere come reagire in situazioni di emergenza.