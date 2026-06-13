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Palpeggia e molesta tre clienti, rider arrestato per violenza sessuale: le testimonianze choc

Palpeggia e molesta tre clienti, rider arrestato per violenza sessuale: le testimonianze choc

Arrestato rider a Milano: indagini su aggressioni durante le consegne a domicilio

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A Milano nei guai un rider di 25 anni, arrestato per violenza sessuale ai danni di tre giovani clienti molestate durante le consegne di cibo e altri prodotti ordinati online.

Violenza sessuale su tre clienti, arrestato rider: le testimonianze choc

E’ finito nei guai un rider, 25enne, di Milano per abusi sessuali su tre giovani donne clienti, durante le consegne di spesa, cibo e prodotti ordinati online.

L’uomo è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale

La denuncia 

Ma cosa è accaduto e come è stato scoperto? Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’indagine sarebbe partita proprio dalle denunce delle tre giovani vittime di violenza. 

Le testimonianze choc

Secondo gli investigatori, tra febbraio e marzo 2026, il rider 25enne, con la scusante delle consegne a domicilio, avrebbe molestato le clienti.

Una volta arrivato a destinazione le avrebbe palpeggiate in varie parti del corpo, all’ingresso di condomini o all’interno degli edifici. Per mettere in atto gli abusi il rider usava un account intestato a un’altra persona.

Secondo la testimonianza di una delle vittime, il rider una volta arrivato alla consegna, avrebbe continuato a palpeggiarla, la giovane prima impietrita, è riuscita a scappare e nascondendosi nell’ascensore del palazzo.

Indagini in corso

Fondamentali nelle indagini per gli investigatori le testimonianze, immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire fatti, dinamica e individuare eventuali ulteriori casi di violenza sessuale

Le indagini sono tuttora in corso e non si esclude che possano emergere nuove segnalazioni nelle prossime settimane. Gli inquirenti infatti starebbero già verificando almeno altri sette casi di abusi effettuati con la stessa dinamica. Le forze dell’ordine lanciano un appello a eventuali ulteriori vittime a denunciare.

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