Sciopero aereo del 13 giugno: stop EasyJet e possibili disagi negli aeroporti di Verona, Cagliari e Milano Linate. Ecco tutti i dettagli.

Oggi, sabato 13 giugno, il trasporto aereo italiano sarà interessato da uno sciopero che coinvolgerà EasyJet e alcuni aeroporti strategici. La mobilitazione potrebbe causare ritardi e cancellazioni, con disagi per molti passeggeri in partenza o in arrivo negli scali interessati.

Sciopero aerei oggi 13 giugno: coinvolti EasyJet e diversi aeroporti italiani

Oggi, sabato 13 giugno 2026, il settore del trasporto aereo sarà interessato da una nuova mobilitazione sindacale che potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e rallentamenti per diversi passeggeri.

Non si tratta però di uno stop totale a livello nazionale: la protesta riguarderà in particolare il personale di volo di EasyJet, gli addetti all’handling dello scalo di Milano Linate, gli operatori del controllo del traffico aereo di Verona e il personale operativo dell’aeroporto di Cagliari.

La parte più rilevante dello sciopero riguarderà piloti e assistenti di volo EasyJet, che incroceranno le braccia dalle ore 6 alle 24.

La protesta, proclamata dalle organizzazioni sindacali del settore, nasce principalmente dal mancato rinnovo del contratto e arriva dopo precedenti mobilitazioni e tentativi di confronto senza esito positivo. I sindacati hanno spiegato che l’agitazione non è rivolta contro i passeggeri, ma rappresenta una richiesta di maggiore tutela per i lavoratori e di una soluzione alle questioni contrattuali ancora aperte.

Nella stessa giornata saranno coinvolti anche altri punti strategici del sistema aeroportuale. A Verona il personale ENAV incaricato della gestione del traffico aereo si fermerà per l’intera giornata, dalle 6 fino a mezzanotte, con possibili ripercussioni sui tempi di partenza e arrivo dei voli. A Cagliari lo sciopero interesserà invece gli addetti della società di gestione aeroportuale Sogaer, con la stessa fascia oraria di astensione dal lavoro. A Milano Linate l’impatto previsto potrebbe essere più contenuto: il personale operativo del Piazzale Ovest si fermerà infatti per quattro ore, dalle 12 alle 16. Anche i passeggeri di compagnie non direttamente coinvolte potrebbero comunque subire disagi a causa di eventuali rallentamenti nelle attività di assistenza a terra, imbarco, sbarco e gestione dei bagagli.

Sciopero aerei oggi 13 giugno: orari e fasce di garanzia

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha ricordato che, anche durante lo sciopero, devono essere rispettate alcune fasce orarie di tutela. I collegamenti saranno quindi garantiti dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Rimarranno inoltre operativi i voli considerati essenziali, come quelli sanitari, di emergenza, militari e istituzionali, oltre ai collegamenti necessari per assicurare la continuità territoriale con le isole. Tra questi rientrano alcune tratte con un solo collegamento giornaliero, come Malpensa-Lampedusa, Napoli-Palermo e Napoli-Olbia.

Sarà inoltre assicurato l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in corso all’inizio dello sciopero e dei voli internazionali con arrivo previsto entro mezz’ora dall’avvio della protesta.

Per evitare sorprese, ai viaggiatori viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali della compagnia aerea sia la sera precedente sia il giorno della partenza, conservando eventuali comunicazioni ricevute. In caso di cancellazione, il passeggero può scegliere tra due possibilità: ottenere il rimborso completo del biglietto oppure essere trasferito sul primo volo disponibile verso la destinazione finale. Questi diritti restano validi anche quando la cancellazione è legata a uno sciopero, secondo le condizioni previste dalla normativa sul trasporto aereo.