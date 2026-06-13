Prete (Unioncamere): patriottismo dolce valorizza punti di forza

Mantova, 13 giu. (askanews) – “La patria assolutamente è un bene indispensabile per ognuno di noi, l’attaccamento alla propria patria. Però bisogna condividere con la collettività le cose buone che questo Paese ha, dobbiamo apprezzare anche delle virtù che sono sconosciute. Penso per esempio all’economia circolare: non tutti in Italia sanno che siamo leader in Europa, anzi qualcuno continua a non crederci.

Questo ovviamente è uno stimolo per puntare su questi ambiti nei quali ovviamente diamo il meglio di noi, anche se non si sa”. Lo ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere, intervistato da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola dedicato quest’anno al “patriottismo dolce”