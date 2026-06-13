Donna ferita gravemente da squalo a Sydney: l'allarme sulle spiagge australiane

Una donna di 30 anni è stata gravemente ferita da uno squalo mentre nuotava a Coogee Beach, Sydney. Le sue condizioni sono critiche e le spiagge sono state chiuse per 24 ore.

Un grave attacco di squalo ha sconvolto la tranquillità di Coogee Beach, una delle spiagge più famose di Sydney. Una donna di circa 30 anni è stata ferita gravemente mentre nuotava al largo, lasciando tutti sconvolti e preoccupati per la sicurezza delle acque australiane.

L’incidente è avvenuto nella mattina del 13 giugno, quando i soccorritori sono stati chiamati d’urgenza per gestire la situazione.

La vittima, che ha riportato ferite gravi a una gamba e a un braccio, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

L’intervento dei soccorritori e la chiusura delle spiagge

Secondo quanto riportato dall’New South Wales Ambulancela donna è stata tirata fuori dall’acqua da alcuni bagnanti che hanno prontamente iniziato le manovre di primo soccorso.

L’Ispettore Mike Corlis ha dichiarato che le ferite sono molto serie e richiederanno numerosi interventi chirurgici.

In seguito all’attacco, le autorità hanno deciso di chiudere Coogee Beach e altre spiagge nella zona del Randwick Council per un periodo di 24 ore. Il sindaco Dylan Parker ha affermato che stanno collaborando con il governo del New South Wales per determinare quando sarà sicuro riaprire le spiagge al pubblico.

Testimonianze e reazioni

Una testimone oculare, Nicola Loganha descritto la scena come molto drammatica. Ha visto una massiccia pozza di sangue in acqua, seguita da movimenti frenetici e tentativi di soccorso da parte di un bagnante con una tavola da surf.

Questo incidente si inserisce in una serie di attacchi di squalo che hanno colpito le coste australiane negli ultimi mesi. Solo una settimana prima, un uomo è morto dopo essere stato attaccato mentre pescava al largo della costa del Western Australia. Inoltre, lo scorso mese, un altro uomo di 39 anni ha perso la vita dopo un attacco mentre pescava nella Great Barrier Reef in Queensland.

L’aumento degli attacchi di squalo

Secondo l’Australian Institute of Health and Welfarela costa est e sud-est dell’Australia è la più colpita da attacchi di squalo, con una media di circa 20 incidenti all’anno. Gli esperti attribuiscono questo aumento alla ridotta visibilità delle acque dopo forti piogge, che attira gli squali più vicino alla riva.

L’ultimo episodio ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza delle spiagge australiane e sulle misure necessarie per prevenire futuri incidenti. Le autorità stanno valutando diverse opzioni, tra cui l’uso di reti di protezione e sistemi di sorveglianza avanzati, per garantire la sicurezza dei bagnanti.