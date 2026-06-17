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De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale”

De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale”

Michele De Pascale sottolinea il valore strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle come esempio concreto di come la rigenerazione ambientale possa generare sviluppo, innovazione e nuove opportunità occupazionali. Il presidente della Regione Emilia-Romagna evidenzia il recupero di ...

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Michele De Pascale sottolinea il valore strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle come esempio concreto di come la rigenerazione ambientale possa generare sviluppo, innovazione e nuove opportunità occupazionali. Il presidente della Regione Emilia-Romagna evidenzia il recupero di un’area industriale dismessa attraverso un investimento da 100 milioni di euro e la realizzazione di impianti avanzati dedicati all’economia circolare.

Un progetto che rafforza il ruolo di Ravenna come punto di riferimento nazionale per la sostenibilità e la competitività del sistema produttivo.

https://www.youtube.com/watch?v=j8JtJcyYdTI

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