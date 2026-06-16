Home > Video > Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one...

Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi

Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi

Sal Da Vinci commenta all’Adnkronos l’indiscrezione su un possibile cambio di regolamento al Festival di Sanremo, con l’ipotesi di una 'serata Eurovision': "Ogni tanto è bello rinnovare le cose, stanno facendo un bel lavoro creativo. Io auguro ogni bene a Stefano De Martino, a tutti gli autor...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Sal Da Vinci commenta all’Adnkronos l’indiscrezione su un possibile cambio di regolamento al Festival di Sanremo, con l’ipotesi di una ‘serata Eurovision’: “Ogni tanto è bello rinnovare le cose, stanno facendo un bel lavoro creativo. Io auguro ogni bene a Stefano De Martino, a tutti gli autori e alla Rai che ha puntato su un grande talento come Stefano”. Il vincitore dell’ultima edizione della kermesse, sul red carpet del film Disney e Pixar ‘Toy Story 5’ al Teatro Sistina di Roma, resta vago sui rumors di un possibile ‘one man show’ in Rai in autunno: “Chi lo sa”, sorride.

“Mi piacerebbe tanto”.

https://www.youtube.com/watch?v=udsLebnl_pw

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Francia
00LIVE · Girone I
Senegal

Prossime partite

Domani
Iraq
00:00CESTGirone I
Norvegia
Argentina
03:00CESTGirone J
Algeria
Austria
06:00CESTGirone J
Giordania
Portogallo
19:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Iran
22FT · Girone G
Nuova Zelanda
Arabia Saudita
11FT · Girone H
Uruguay
lun 15 giu
Belgio
11FT · Girone G
Egitto
Spagna
00FT · Girone H
Capo Verde
Aggiornato 22:22 CEST