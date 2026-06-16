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Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare”

Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare”

Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, sottolinea il ruolo strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle nel rafforzare la gestione dei rifiuti industriali e il recupero delle risorse. Frutto della collaborazione con Eni Rewind, il progetto introduce impianti tecnolog...

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Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, sottolinea il ruolo strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca’ Ponticelle nel rafforzare la gestione dei rifiuti industriali e il recupero delle risorse. Frutto della collaborazione con Eni Rewind, il progetto introduce impianti tecnologicamente avanzati progettati per massimizzare il recupero di materia ed energia e ridurre il ricorso allo smaltimento.

Un investimento che contribuisce a colmare il deficit impiantistico nazionale e consolida Ravenna come punto di riferimento per l’economia circolare e l’innovazione ambientale.

https://www.youtube.com/watch?v=Eqvv2kPbmqs

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