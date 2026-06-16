Addio a Camillo Ruini, cardinale e guida della Conferenza Episcopale Italiana

È morto il cardinale Camillo Ruini. Nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, ordinato il 8 dicembre 1954, è stato vicario generale per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana; una figura centrale nel panorama ecclesiale italiano.

Il cardinale Camillo Ruini è stato una presenza determinante nella vita pubblica ed ecclesiale italiana. Nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931ordinato sacerdote l’8 dicembre 1954 e formato alla Pontificia Università GregorianaRuini ha costruito una carriera che lo ha portato a ruoli apicali della Chiesa nazionale e romana. È ricordato per la sua intensa attività come presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e come Vicario Generale per la diocesi di Roma.

Nel corso della sua vita ha mantenuto un profilo di teologo e docente: dopo gli studi ha insegnato in diverse sedi, tra cui lo Studio Teologico Interdiocesano di Modena-Reggio Emilia-Carpi-Guastallasvolgendo anche ruoli di responsabilità pastorale nella sua regione d’origine. La sua immagine pubblica è rimasta per decenni legata a posizioni nette su temi etici e al forte impegno della Chiesa in ambito culturale e politico.

Carriera ecclesiastica e incarichi principali

Il percorso di Ruini è segnato da tappe istituzionali che ne hanno definito il peso nella gerarchia ecclesiastica italiana: nominato vescovo ausiliare di Reggio Emilia il 16 maggio 1983fu creato cardinale da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1991 e nello stesso periodo assunse la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a partire dal 7 marzo 1991incarico che mantenne fino al 7 marzo 2007.

Fino al 2008 ha ricoperto la carica di Vicario Generale per la diocesi di Roma e arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano.

Formazione e impegno accademico

La sua formazione alla Gregoriana e l’esperienza come docente di filosofia e teologia hanno contribuito a consolidare la sua autorevolezza come teologo dottrinale. Ruini ha diretto istituti e seminari, occupandosi anche di Azione Cattolica e dell’apostolato dei laici nella diocesi emiliana, attività che hanno segnato il suo approccio alla formazione e alla pastorale.

Il ruolo pubblico: bioetica, famiglia e politica

Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila Ruini è stato interprete di una linea ecclesiale focalizzata sui cosiddetti valori non negoziabilila difesa della vita, il rifiuto dell’aborto e dell’eutanasia e l’enfasi sul ruolo dei cattolici nella vita pubblica. Durante la sua presidenza la CEI promosse iniziative che hanno avuto un forte impatto politico e mediatico, tra cui la mobilitazione del Family Day del 2007 e posizioni nette su questioni come la procreazione medicalmente assistita e le unioni civili.

Queste scelte gli valsero consensi e critiche: fu visto come punto di riferimento per settori del centrodestra e, al tempo stesso, percepito come interlocutore scomodo da parte di forze politiche contrarie alle sue posizioni. Il rapporto con figure politiche come Silvio Berlusconi e lo scontro con alcuni esponenti del centrosinistra sono elementi che hanno caratterizzato la sua presenza pubblica.

Decisioni controverse in casi specifici

Nel suo periodo di guida la Chiesa italiana prese decisioni che suscitarono dibattito pubblico intenso, quali l’indicazione di astensione referendaria sulla procreazione medicalmente assistita e la negazione dei funerali religiosi a Piergiorgio Welby. Questi episodi illustrano la scelta di Ruini di privilegiare una prospettiva dottrinale e un approccio diretto alla comunicazione pubblica.

Ultimi anni: salute, riflessioni e ricordi

Nella fase più recente della vita Ruini aveva affrontato problemi di salute. Nel fu ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli a Roma per un infarto; in seguito mostrò capacità di recupero nonostante l’età avanzata. Negli ultimi tempi viveva assistito a domicilio e, pur in sedia a rotelle, manteneva una lucidità riconosciuta da molti interlocutori.

Negli anni della riflessione finale Ruini aveva espresso sentimenti personali e spirituali legati al termine della vita: “provo pentimento” per ciò che non è stato fatto e la frase sincera “Ho dedicato troppo tempo a me e ai miei libri” sintetizza parte della sua introspezione. A Bologna, il cardinale Matteo Zuppi lo ha ricordato con parole che sottolineano il servizio reso: “Lo ricordiamo con riconoscenza per la vita spesa al servizio del Vangelo”.

Ruini ha lasciato un segno duraturo nell’istituzione ecclesiastica italiana: la sua figura è stata al centro di scelte strategiche, di alleanze e di tensioni che hanno accompagnato la Chiesa nel passaggio tra epoche diverse. A livello personale, ha coltivato relazioni con esponenti della politica contemporanea e non ha nascosto apprezzamenti per alcune figure pubbliche, definendo ad esempio un rapporto come “un’amicizia vera” con persone della scena politica.

La memoria pubblica di Camillo Ruini comprende la sua lunga attività di docente, la guida della CEI per oltre quindici anni, la gestione del dialogo tra Chiesa e società e le nette posizioni su questioni etiche, tutte componenti che ne fanno una delle figure più riconoscibili della storia recente della Chiesa italiana.