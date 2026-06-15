Tu-22M3 precipita in Russia: dettagli sull'incidente e sulle condizioni dell'equipaggio

Un Tu-22M3 è precipitato in Siberia durante un volo di addestramento. L'equipaggio si è salvato grazie all'eiezione, ma cosa sappiamo di questo incidente?

Un grave incidente ha coinvolto un Tu-22M3un bombardiere strategico russo, durante un volo di addestramento nella regione di Irkutskin Siberia. L’aereo, appartenente alle forze aerospaziali russe, è precipitato al suolo mentre stava per atterrare, come confermato dal Ministero della Difesa russo.

Fortunatamente, l’equipaggio è riuscito a eiettarsi in tempo, salvando così la propria vita.

Non ci sono state vittime a terra e l’aereo non trasportava carichi bellici al momento dell’incidente. Le prime immagini dell’accaduto mostrano il velivolo precipitare al suolo seguito da una densa colonna di fumo.

Le circostanze dell’incidente

Il bombardiere, che faceva parte del 220° Reggimento di Aviazione da Bombardamento Pesanteera di stanza presso la base aerea di Belayasituata a circa 50 chilometri dal luogo dell’incidente.

La base è una delle principali strutture militari russe dedicate ai bombardieri strategici.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo stava compiendo una manovra di atterraggio quando è precipitato. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma le autorità russe hanno avviato un’inchiesta per accertare le responsabilità. Un team di esperti delle forze aerospaziali è già al lavoro sul luogo dell’incidente per raccogliere prove e dati utili.

Il ruolo del Tu-22M3 nella flotta russa

Il Tu-22M3noto anche con il nome in codice NATO Backfire-Cè un bombardiere supersonico a lungo raggio sviluppato durante l’era sovietica. Questo velivolo è progettato per missioni di attacco nucleare e marittimo, con una capacità di trasportare fino a 24 tonnellate di carico bellico, tra cui bombe e missili come il Kh-22 e il suo moderno equivalente, il Kh-32.

Con una velocità massima di circa 2.300 chilometri orari e un’autonomia operativa di oltre 6.800 chilometriil Tu-22M3 è uno dei principali strumenti di deterrenza strategica della Russia. Durante il conflitto in Ucraina, questi bombardieri sono stati utilizzati per lanciare attacchi a lungo raggio contro obiettivi militari.

La base di Belaya e i recenti attacchi

La base aerea di Belayadove era di stanza il bombardiere precipitato, è stata recentemente al centro di un’operazione militare ucraina. Lo scorso estate, durante l’operazione denominata Spider Webcinque basi russe, tra cui Belaya, sono state attaccate da droni ucraini. Questi attacchi hanno messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture militari russe, anche in aree remote come la Siberia.

L’incidente del Tu-22M3 solleva nuove domande sulla sicurezza delle operazioni militari russe e sulla manutenzione dei velivoli. Nonostante l’equipaggio si sia salvato, la perdita di un aereo strategico come il Tu-22M3 rappresenta un duro colpo per le capacità operative delle forze aerospaziali russe.

Le indagini sono ancora in corso e ulteriori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni. Nel frattempo, le autorità russe stanno lavorando per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza delle operazioni militari.