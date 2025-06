17enne muore in un grave incidente: travolto nella notte da uno scooter

Inizialmente si pensava allo schianto tra un’auto ed uno scooter ma effettuando la ricostruzione dei fatti è emersa una dinamica differente. Un giovane di 17 anni

stava attraversando la strada quando il mezzo a due ruote, guidato da un coetaneo, lo ha travolto facendolo piombare a terra. Il minorenne è stato trovato dai

soccorritori, giunti d’urgenza sulla Tosco Romagnola, all’altezza di via Castelli, in gravi condizioni e poco dopo è deceduto.

Lo schianto si è verificato a Pontedera poco dopo la fine della notte bianca che ha portato in paese un grande quantitativo di persone. Erano circa le 3 di notte del 22 giugno quando il giovane, che stava attraversando la strada, è stato investito dallo scooter guidato da un ragazzo della medesima età. Un impatto estremamente violento in seguito al quale il giovane ha riportato ferite gravissime. A nulla sono valsi i soccorsi in quanto poco dopo è deceduto.

Sulla dinamica esatta dell‘incidente sono al lavoro i carabinieri che stanno svolgendo una intensa serie di accertamenti ascoltando anche le testimonianze. Inizialmente sembrava infatti che il decesso fosse la conseguenza dello scontro tra un’auto ed uno scooter ma in seguito ad una ricostruzione dei fatti è emersa la verità.