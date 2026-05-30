Ennesima tragedia sulla strada. Ieri sera, intorno alle ore 22.30, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Strada del Vallone. A scontrarsi due moto, deceduto entrambi i centauri.

Tragedia nella notte, terribile incidente sulla Strada del Vallone

Sulla Strada del Vallone, a pochi chilometri dall’aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, ieri sera, venerdì 29 maggio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto protagoniste due moto.

Per cause ancora da accertare, intorno alle ore 22.30 i due mezzi si sono scontrati. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto oltre ai soccorritori anche le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Tragedia nella notte, terribile incidente sulla Strada del Vallone: morti due motociclisti

Come visto ieri sera c’è stato un gravissimo incidente stradale sulla Strada del Vallone, nel Goriziano. Due moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente. Per entrambi i motociclisti, di 24 e 25 anni, non c’è stato nulla da fare, le ferite da loro riportate erano troppo gravi e sono morti. Entrambi risiedevano nell’Isontino.

Al momento non è chiaro se i due giovani stessero viaggiando insieme o se si conoscessero. Le indagini sono in corso.