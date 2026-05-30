Tentato femminicidio nella notte a Catania, dove un uomo ha picchiato violentemente la moglie che ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Il marito è stato arrestato. I dettagli.

Tentato femminicidio nella notte: picchia la moglie con violenza, ricoverata in gravi condizioni

Nella notte nella frazione Belsito del Comune di Misterbianco, in provincia di Catania, un uomo di 53 anni ha picchiato violentemente la moglie, 49 anni, al culmine di una lite.

Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata colpita alla testa. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Catania, marito picchia violentemente la moglie: lei è grave, lui è stato arrestato per tentato femminicidio

Nella notte come visto un uomo di 53 anni ha picchiato la moglie 49enne ferendola gravemente nel Catanese.

La donna è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’uomo invece è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile con l’accusa di tentato femminicidio. Sono attualmente in corso e indagini per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e cercare di capire i motivi che hanno spinto l’uomo ad aggredire così violentemente la moglie.