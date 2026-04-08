Orrore in Sicilia, precisamente a Caltanissetta dove un ragazzo di 23 anni ha fatto irruzione nella casa dell’ex compagna (al settimo mese di gravidanza) e l’ha massacrata di botte. Il giovane è stato arrestato.

Orrore a Caltanissetta, fa irruzione nella casa dell’ex compagna incinta e la picchia

Ennesimo episodio di violenza.

Questa volta siamo a Caltanissetta dove un ragazzo di 23 anni ha fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna, incinta, per poi aggredirla con calci e spintoni, distruggendole anche il cellulare che teneva in mano. La vittima è riuscita a lanciare l’allarme, quando le autorità sono arrivate hanno trovato il 23enne nella camera da letto dell’ex, dove si era rifugiato dopo l’aggressione.

Caltanissetta, fa irruzione nella casa dell’ex compagna incinta e la picchia: arrestato un 23enne

Il 23enne che ha fatto irruzione nella casa dell’ex compagna incinta per picchiarla è stato arrestato in flagranza di reato. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate e di violazione di domicilio. Inoltre, il 23enne era già stato indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori sempre nei confronti dell’ex compagna e lo scorso mese di febbraio era stato sottoposto all’avviso orale da parte del Questore di Caltanissetta, monito che però non è bastato a fermare il giovane. Dopo l’arresto il 23enne è stato posto ai domiciliari, poi il gip ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e dai luoghi da lei frequentati. Inoltre l’aggressore dovrà mantenersi a una distanza di almeno mille metri dalla donna e non potrà in alcun modo comunicare con lei.